Fluorn-Winzeln Überraschung für die Neuen

Fluorn-Winzeln (emo). Gefördert wird therapeutisches Reiten, insbesondere Heilpädagogisches Reiten, Hippotherapie, Reittherapie und Psychotherapeutisches Reiten. Die soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Erwachsenen, mit und ohne Handicap, liegt dem Verein laut eigener Mitteilung am Herzen, ebenso wie Begegnung, Kommunikation und Erfahrungsaustausch von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – mit und ohne Handicap. Der Verein Pferdeglück will auch Personen finanziell unterstützen, die eine Reittherapie brauchen, sei es Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, oder die sich die Reittherapie nicht leisten könnten.

Im Rahmen der 13. Benefiz-Zirkusgala des Hofmeister-Erlebnis-Wohnzentrums in Bietigheim-Bissingen, zu der auch Mitglieder des unlängst in Fluorn-Winzeln gegründeten Vereins eingeladen waren, überreichte Firmenchef Frank Hofmeister an Emil Moosmann als stellvertretenden Vorsitzenden des Vereines "Pferdeglück" einen Scheck in Höhe von 35 625 Euro.

Therapeutin unterstützt