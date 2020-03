Fluorn-Winzeln Tierquälerei: Peta setzt Belohnung aus

Ein Unbekannter attackierte zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 12.10 Uhr, ein Jungrind im Bereich des Aussiedlerhofs in der Längenbrandstraße in Fluorn-Winzeln mit einer Hiebwaffe. Der Täter verletzte das Tier so schwer am hinteren Rücken, dass es von einem hinzugerufenen Tierarzt getötet werden musste. Das Polizeirevier Oberndorf bittet hierzu unter der Telefonnummer 07423/8 10 1-0 um Zeugenhinweise.