Fluorn-Winzeln Sogar die Männerstimmen sind gut vertreten

Fluorn-Winzeln. Nach der vom Kirchenchor mitgestalteten Sonntagsmesse versammelte sich der Kirchenchor Winzeln in der "Quelle" zur diesjährigen Cäcilienfeier. Anschließend an das gemeinsame Mittagessen ließ Helmut Hezel in seinem Rückblick das vergangene Jahr nochmals Revue passieren.