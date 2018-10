Fluorn-Winzeln Sinn fürs Geschäft und fürs Gemeinwohl

Der gebürtige Dunninger Albert Melber begann 1948 seine Schreinerlehre. Er hatte gerade mit der Wirtschaftsschule angefangen, da musste er 1944 einrücken.

Als er 1952 in den elterlichen Betrieb für Fenster- und Klappläden mit Sägewerk eintrat, baute er nebenher das Möbelgeschäft auf. 1954 heiratet er seine Frau Anita, 1955 macht er die Meisterprüfung.

Der Möbelhandel florierte. Ausstellungsräume in Winzeln und Dunningen waren der Anfang. 1965 bezog Albert Melber seine erste Halle in Winzeln mit 400 Quadratmetern. Heute beträgt die Gesamtfläche 5500 Quadratmeter. Die Fensterladen- Produktion hatte man nach dem Sägewerk-Brand 2001 aufgegeben. Die Vergrößerung sei nötig gewesen, um bestehen zu können. Früher sei die Auswahl nicht so groß gewesen – und die Leute hätten genau gewusst, was sie wollten. Gekauft habe man "fürs Leben". Das hatte sich geändert.