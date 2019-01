Fluorn-Winzeln Schneiders Ziel: Lücken schließen

Fluorn-Winzeln. Gabriele Schneider war zehn Jahre lang Geschäftsführerin des Vereins für gemeindenahe Psychiatrie im Zollernalbkreis und hatte die Teamleitung im GPZ Albstadt inne. Außerdem bringt sie 17 Jahre Berufserfahrung aus dem akut-stationären Bereich des Vinzenz-von-Paul-Hospitals Rottweil und zehn Jahre aus dem Betreuten Wohnen in Familien mit.

Berufsbegleitend hat Schneider das Studium "Management im Ernährungs-, Erziehungs-, Sozial- und Gesundheitswesen", eine traumazentrierte und eine systemisch-familientherapeutische Fachberatungsausbildung absolviert. Aktuell hat sie schon die Weiterbildung für Initiatoren selbstverantworteter Pflegewohngemeinschaften abgeschlossen.

Dass die 1962 in Dotternhausen geborene fünffache Mutter mit Herzblut bei der Sache ist, zeigt sich an ihren Zielen: Sie möchte gern in jedem Teilort ihres Zuständigkeitsgebiets Pflegewohngemeinschaften mit zehn bis zwölf Plätzen für pflegebedürftige Senioren installieren, um das "Älter-werden-können in der Heimatgemeinde" zu ermöglichen. Präventive Hausbesuche – sprich Besuche im Vorfeld – möchte sie ferner nicht nur in Fluorn-Winzeln, sondern auch in anderen Kommunen anbieten. Gabriele Schneider informiert bei diesen Besuchen über das vorhandene Hilfesystem und kann bei Antragstellungen, beim Erstellen von Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten behilflich sein.