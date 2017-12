Fluorn-Winzeln Sangestalent in Kirchen-Dienst gestellt

Fluorn-Winzeln. Schließlich feiert der Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Der in diesem Zusammenhang stattfindende Diözesankirchenmusiktag bestimmte daher auch die Arbeit des Kirchenchors: 15 neue Stücke wurden dafür eingeübt und auch des Öfteren in die mitgestalteten Gottesdienste eingebaut.

Helmut Hezel und Beatrix Leib ließen in einem mit Bildern untermalten Rückblick das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Insgesamt wurden zwölf Gottesdienste und sechs Requiem vom Kirchenchor mitgestaltet. Ein Ausflug im Sommer führte ins Kloster Rheinau in der Schweiz sowie an den Rheinfall bei Schaffhausen.

In einer "Weinconfiserie" im Klettgau (Landkreis Waldshut) konnte der Tag dann bei einer Weinprobe der etwas anderen Art ausklingen.