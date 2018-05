Fluorn-Winzeln Rathaus soll zur Keimzelle werden

Öl als Auslaufmodell spielt darin keine Rolle mehr, auch wenn das Rathaus durch den neuen Vollwärmeschutz, so stellt Regionalleiter Udo Blocher fest, den Anforderungen der Energieeinsparung genüge. Bleiben Erd- und Flüssiggas und Pellets im Rennen. Den Vergleich unternimmt Torsten Mundenast, und der Vermutung, dass bei der Einschätzung von einem Gas-Mann dieser Brennstoff als Favorit herauskommen wird, begegnet er mit seiner Biografie. Studierter Forstwirt ist er, dann habe er noch einen Master in erneuerbarer Energie drangehängt. Eigentlich, so müsste man vermuten, ist er ein Holzmann. Ob die Pellets doch eine Chance bekommen?

Nicht in dieser Konstellation. Die Investitionskosten, da rechnet Mundenast ganz konservativ und bezieht selbst kalkulatorische Kosten, die längst beglichen sind, mit ein. Doch auch ohne den Neubau eines Kellerraums sieht die Bilanz für die Pellets, die, so klärt er auf, eben nicht aus deutschen Forsten stammen, sondern teilweise mit Frachtschiffen über den Ozean herangekarrt würden, eher schlecht aus. Erdgas geht im Moment noch nicht, weil die Anschlüsse noch nicht bis in die Ortsmitte reichen. Favorit ist das Medium, das die Badische Rheingas selbst verkauft: Flüssiggas. Ausdrücklich als Brückentechnologie, bis das Erdgasnetz beim Rathaus angekommen ist. Dann könne man gewissermaßen einfach umstecken und von Stund an Erdgas zur Energiegewinnung nutzen und neben Wärme auch Strom erzeugen.

In diese Richtung weist auch der strategische Ansatz: Mit der Flüssiggasvariante könnte in der Ortsmitte ein kleines Netz betrieben werden. Neben dem Rathaus könnte sich auch das künftige Gebäude für altersgerechtes Wohnen anschließen, die benachbarte Gaststätte, oder auch einfach so Private in der Nähe. Ist mal so eine "Keimzelle" da, wächst in der Regel die Nachfrage. Und wo mehr Nachfrage ist, ist der Ausbau auch für den Betreiber des Erdgasnetzes attraktiver.