Fluorn-Winzeln Pochefest bringt alle zusammen

Auf dem Erlebnispfad werden Ruhe und Natur genossen

An Erlebnisreichtum mangelte es der Bruderhaus-Diakonie an diesem durch herrliches Wetter gesegneten Tag überhaupt nicht. Wer die Ruhe suchte, konnte auf dem Erlebnispfad die Natur genießen; an Infoständen standen die Mitarbeiter der Diakonie den Rede und Antwort. Die Kleinen kamen ebenfalls nicht zu kurz: Ein buntes Kinderprogramm unter der großen Linde bot Abwechslung von der Welt der Erwachsenen. Bei Kaffee und Kuchen, Grill- sowie Currywurst oder Steak und mittags auch Schnitzel war bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Nicht zu vergessen: Auch der Crêpes-Stand verwöhnte mit Süßem.

Die Musikvereine Fluorn und Winzeln sorgten für musikalische Unterhaltung an diesem Tag, der Gästen, Bewohnern sowie dem Personal der Stiftung noch lange in guter Erinnerung bleiben dürfte.