Fluorn-Winzeln "Pferdeflüsterin" bangt um Existenz

Die Rottweiler MS-Gruppe kommt seit langem zur Therapie zu ihr auf den Hof. Mit viel Herzblut und Liebe gehe sie mit den Kindern um, führe sie an die Arbeit mit den Pferden heran.

Auf Facebook hat sich mittlerweile eine Gruppe unter dem Namen "Hilfe für KryStyna L – Engel für Mensch und Tier" gegründet. Wie die Initiatorin – eine Oberndorferin – schreibt, kennt sie Krystyna Laskowski seit fast 40 Jahren persönlich. Sie sei der selbstloseste Mensch, den sie je getroffen habe. "Ihre Passion sind die Tiere, in der Hauptsache Pferde und natürlich auch die Menschen." Sie wisse gar nicht, so schreibt sie weiter, wie vielen Kindern die 69-Jährige in ihrem Leben schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe. Auch Krystyna Laskowski Arbeit mit körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen verdiene ihre ganze Hochachtung. "Viele, viele Rückschläge hat sie erlebt, doch nichts wird sie von ihrem Lebenstraum abbringen." Es sei ihr deshalb ein persönliches Anliegen, so die Initiatorin, den Lebenstraum der Frau zu unterstützen und aufrecht zu erhalten.

Deshalb hat sie auch ein Spendenkonto für die "Pferdeflüsterin" eingerichtet. Die Seite wurde schon zigmal geteilt.

Weitere Informationen: Auf Facebook unter "Hilfe für KryStyna L – Engel für Mensch und Tier" SWR, Pferdeflüsterin soll-ihren Hof verlieren