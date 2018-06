Fluorn-Winzeln Oldtimer-Rallye macht Halt auf Flugplatz

Die 107 Teams starteten zu zwei Etappen mit insgesamt 517 Kilometern. Aufgrund seiner geografischen Lage war Offenburg ein idealer Start- und Zielort für die Rundtouren. Der erste Tag führte die Teilnehmer nach Elzach über den Flugplatz Winzeln-Schramberg mit 268 Kilometern. Die Etappe am zweiten Tag führte über 249 Kilometer durch das Renchtal nach Peterstal-Griesbach mit dem Zieleinlauf in Offenburger Marktplatz.

Um bei die der Rallye mitmachen zu können, muss man keinen Porsche 911, Jaguar XK oder Mercedes R 107 fahren. Im Gegenteil, die Veranstalter wie auch die Zuschauer freuten sich besonders über erhalten gebliebene Alltagsautos von früher, die aus dem Straßenbild verschwunden sind. Sei es BMW 1502, Ford Taunus, Mercedes/8, Opel Rekord, Peugeot 504 oder VW K 70 – die Helden von damals sind heute die charmanten Zeitzeugen, die an Start und Ziel bisweilen für mehr Aufsehen sorgen als Traumwagen von früher, die mittlerweile viele Teilnehmerfelder dominieren. Dem Veranstalter liegt es vielmehr am Herzen, die illustre Vielfalt der Automobilgeschichte zu präsentieren.

Und dass es durchaus absolute Raritäten zu sehen gab, zeigte sich zum Beispiel an einem Bentley 3/8 Racer mit 6,5 Litern Hubraum, 8 Zylinder in Reihe, 170 PS Baujahr 1949. Ein VW Kübelwagen Baujahr 1972 (Feuerwehr), einem Alltagsauto Renault 8, oder ein DKW Auto Union 1000 S De Luxe Baujahr 1962 oder einem Hingucker Mercedes–Benz 300 SL Coupe Flügeltürer Baujahr 1955. Das älteste Auto, das an der Rallye teilnahm, war ein De Dion Bouton IS Baujahr 1924.