Fluorn-Winzeln Neue Satzung auf den Weg gebracht

Fluorn-Winzeln. Der Förderverein hat viele Aktionen durchgeführt und finanziell unterstützt. Durch die Spende in Höhe von 2300 Euro der Musikvereine Fluorn und Winzeln aus einem Benefizkonzert konnte man für die Kinder der Heimbachschule Musikinstrumente kaufen. Besonders gefreut haben sich die Kinder über die vom Verein gekauften Spielgeräte für den Pausenhof.

Der Förderverein bot einen Tastaturkurs an, unterstützte das Schulfrucht- und das Streuobstwiesenprogramm sowie den Ausflug zum Hofbauernhof in Loßburg und bewirtete die Gäste am Tag der Modelleisenbahn.

Sorge bereitet dem Vorstand, dass trotz Werbung bei der Jahresabschlussfeier, der Einschulungsfeier und den Elternabenden nur wenig neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Der Förderverein ist auf die Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Man hat sich vorgenommen, auch weiterhin intensiv um neue Mitglieder und für die Mitarbeit im Verein zu werben.