Fluorn-Winzeln (bos). Nachfrage besteht, und sehen lassen können sich die Bauplätze im Baugebiet Auhalde Mitte auch. Gerade wurden wieder sechs neue erschlossen. Diese sollen nun vermarktet werden. Doch zu welchem Preis? Im Dezember 2016 wurde der Quadratmeterpreis von 86 Euro auf 89 Euro erhöht. Die aktuelle Erschließung wirft Kosten von 97,03 Euro pro Quadratmeter aus. Darunter darf die Gemeinde eigentlich nicht gehen. Will sie auch nicht, zumal zum einen bei den Grunderwerbskosten und den Kosten für die äußere Erschließung keine Verzinsung mit eingepreist ist, zum anderen, weil man sich im Vergleich mit den Nachbarkommunen noch immer als relativ günstig behaupten kann. So beschließt der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause einer Erhöhung der Bauplatzpreise auf 98 Euro pro Quadratmeter – deutlich unter dem dreistelligen Bereich und klar über dem kalkulatorischen Minimum von 97,03 Euro.