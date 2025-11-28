Fluorn-Winzeln muss sparen: Kürzungen sind das Gebot der Stunde – vielleicht auch bei Vereinen

Der Haushalt 2026 ist für Fluorn-Winzeln nur mit einem tiefen Griff in die Ergebnisrücklagen zu finanzieren. Die Pflichtaufgaben lassen kaum Spielraum.

Kämmerin Monika Schiem hatte viel zu tun vor und während der vergangenen Gemeinderatssitzung. „Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs hat noch nie so wenig Spaß gemacht wie in diesem Jahr“, gestand sie und sprach von dem sprichwörtlichen „Blick in die Glaskugel“. Man müsse, angesichts der ungewissen Lage und der nahezu aufgebrauchten Liquidität, „mit Vorsicht und Bedacht“ in das neue Haushaltsjahr starten, riet Schiem.

Eineinhalb Dutzend Sparvorschläge Dabei hatte die Kämmerin nicht nur das große Zahlenwerk zusammengestellt, sondern sich vorsorglich auch schon einmal Gedanken gemacht, wo eventuell eingespart werden könnte. Angefangen von der Förderung der Betriebsgemeinschaft (Ausflug, Weihnachtsfeier), dem Bauhof und der Feuerwehr, bis hin zu Einsparungen bei den Kindergärten, der Halle Fluorn (Austausch Strahler) oder der Straßenunterhaltung.

Insgesamt 18 Maßnahmen mit Einsparpotenzialen zwischen 1000 Euro (Sofa für Schulbetreuung) und 50 000 Euro (Austausch Heizung Bauhof) gibt es aus Sicht der Verwaltung.

Auch bei der Vereinsförderung sollen Mittel eingespart werden. Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen sollen? Eine schwierige Abwägung, wie sich im Austausch mit dem Gemeinderat später herausstellte.

Negatives Ergebnis erwartet

Mehrere Faktoren würden dazu beitragen, dass das ordentliche Ergebnis im Jahr 2026 nach dem aktuellen Entwurf nicht ausgeglichen sein werde. Neben der aktuellen wirtschaftlichen Lage sind der Zensus und die damit verbundene geringere Einwohnerzahl sowie die stark sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Faktoren.

Als „strukturschwache Gemeinde“, so Schiem, sei man stark abhängig von der FAG-Umlage und der Gewerbesteuer. Im kommenden Jahr sei mit einer höheren Abführung an die FAG-Umlage (plus 100 000 Euro) zu rechnen. Auch für die Kreisumlage fallen im Vergleich zu 2025 knapp 200 000 Euro mehr an, hieß es.

Außerdem würden die Tariferhöhungen zu Buche schlagen und die Personalkosten in die Höhe treiben. Letztere waren es auch, die dem Gemeinderat besonders Sorgen machten. Eine Steigerung von 800 000 Euro bei den Personalkosten – kann das sein? Die Kämmerin versicherte, hier noch einmal genauer hinzuschauen. Bürgermeister Betschner wies in diesem Zusammenhang auf die Pflichtaufgaben hin und dass Stellenbesetzungen in Schule und Kindergärten vorgeschrieben seien.

Weitere Kreditaufnahmen kündigen sich an

Insgesamt liege man beim ordentlichen Ergebnis mit 930 000 Euro im Minus. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von knapp 10,3 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 11,2 Millionen Euro gegenüber. Neben der Kreditaufnahme im kommenden Jahr werden in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Kredite benötigt, informierte Schiem.

Dank der Ergebnisrücklagen könne man das Defizit aber ausgleichen, so dass der Haushalt am Ende genehmigungsfähig sei, so die Kämmerin.

Es gelte, Schritt für Schritt in Absprache mit dem Gemeinderat vorzugehen und möglichst viel Transparenz zu schaffen. Welche Vereine bei der Förderung zurückstecken müssen, soll im Rahmen einer Ausschuss-Sitzung diskutiert werden.

Aus dem Gemeinderat kam der Vorschlag, den Fördersatz insgesamt zu verringern. Sie habe schon Schreiben an die Budgetverantwortlichen sowie an die Vereine entworfen, informierte Schiem. Beschlossen werden soll der neue Haushalt dann in der nächsten Sitzung im Dezember.