Fluorn-Winzeln muss sparen: Kürzungen sind das Gebot der Stunde – vielleicht auch bei Vereinen

Der Haushalt 2026 ist für Fluorn-Winzeln nur mit einem tiefen Griff in die Ergebnisrücklagen zu finanzieren. Die Pflichtaufgaben lassen kaum Spielraum.
Kämmerin Monika Schiem hatte viel zu tun vor und während der vergangenen Gemeinderatssitzung. „Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs hat noch nie so wenig Spaß gemacht wie in diesem Jahr“, gestand sie und sprach von dem sprichwörtlichen „Blick in die Glaskugel“. Man müsse, angesichts der ungewissen Lage und der nahezu aufgebrauchten Liquidität, „mit Vorsicht und Bedacht“ in das neue Haushaltsjahr starten, riet Schiem.