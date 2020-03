Fluorn-Winzeln Möbelhaus trifft die Corona-Krise hart

Schreiner dürfen noch vor Ort montieren und reparieren

Einzig die vier Schreiner – "unsere starken Jungs" – halten das Geschäft noch am Laufen, betont sie. Die Handwerker dürfen weiterhin in die Haushalte gehen, um Möbel aufzubauen. "Natürlich unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften." Der Verkauf im Laden hingegen ist eingestellt. Online-Verkauf biete Möbel Melber nicht an. Die Plattform, die dazu benötigt werde, sei sehr teuer, erklärt die Juniorchefin. Das Büro sei mit den Geschäftsführern allerdings weiterhin besetzt. Kunden können also anrufen. Man biete auch Planungen per Skype an (siehe Infokasten).