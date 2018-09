Fluorn-Winzeln "Mittelstand muss unterstützt werden"

"Die Firma Hirschmann wurde nicht umsonst unter die bundesweit "Top 100" innovativsten Unternehmen gewählt. Baden-Württemberg lebt als starkes Exportland vor allem auch von den kleineren und mittleren Betrieben, die mit ihren Ideen und Innovationen die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern", so der Landtagsabgeordnete.

Wirtschaftsförderung als Thema

Baden-Württemberg habe das Ziel, führende Innovationsregion in Europa zu bleiben. Mit der "Initiative Wirtschaft 4.0" will das Ministerium die Unternehmen im Land und ihre Beschäftigten branchenübergreifend – also auch im Handwerk oder im Dienstleistungsgewerbe – bei der Digitalisierung unterstützen und den deutschen Südwesten als internationalen Premiumstandort für die digitalisierte Wirtschaft noch sichtbarer machen, meinte Teufel.