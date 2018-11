Fluorn-Winzeln Mit cooler Sonnenbrille und Nudel-Werbung

Fluorn-Winzeln. Die Vorsitzende des Orchesters, Diana Haaga, begrüßte humorvoll die Gäste in der voll besetzten Halle in Winzeln. Sandra Keller führte gekonnt mit ihrem Taktstock die drei Orchester durch Italien und deren Komponisten. Den Auftakt des Abends übernahm das neu formierte Schülerorchester.

Mit den Werken "Willkommen", "meine coole Sonnenbrille" und "Rock and roll ist in" eröffneten die jungen Musiker mit ihren Sonnenbrillen den Konzertabend und verbreiteten gekonnt italienisches Flair. Mit "Fresh air" übernahm das Jugendorchester die Bühne. Wer sich bis jetzt noch nicht in italienische Stimmung versetzt fühlte, der dürfte spätestens bei "Bella ciao" auf seine Kosten gekommen sein; die Melodie geht auf ein altes italienisches Volkslied zurück, in dem es darum geht, dass die Landarbeiter im 18. Und 19. Jahrhundert hart arbeiten mussten und auf ein besseres Leben hofften. Heute existiert dieses Lied in Popversionen, zu denen in Discos getanzt wird. Ebenfalls bekannt sein dürfte "Azzurro". Als letztes Stück des Jugendorchesters folgte "Mamma Maria" der Popgruppe "Ricchi e Poveri". Natürlich ging es nicht ohne Zugabe.

Nach der Pause verzauberte das Hauptorchester mit der filigranen Spielweise des "Palladio" das bereits gut in Stimmung gebrachte Publikum.