Fluorn-Winzeln Mahlsteine erinnern an Obere Mühle

Vor dem Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Pochenmühle (heute Bruderhaus Diakonie Fluorn) steht eine Anlage zum Verkleinern und Brechen von Steinen. Der über Wasserkraft und einen Riemen angetriebene Brecher wurde von einer Augsburger Firma gefertigt, das Herstellungsjahr lässt sich nicht mehr ermitteln.

An einem Gebäude findet man eine querrechteckige, aus Ton gefertigte Inschriftentafel zum Gedenken an die durch das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten getöteten behinderten Menschen aus dem Bruderhaus, einer 1854 von Gustav Werner (1809 bis 1887) auf dem Areal der früheren Pochenmühle und des früheren Eisenschmelzwerkes gegründeten Einrichtung für arme und verwahrloste Kinder und Waisen, in der später auch Behinderte aufgenommen wurden. 1941 wurden zwei behinderte Frauen aus dem Bruderhaus abgeholt und in Weinberg getötet.