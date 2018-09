Fluorn-Winzeln Luftsportverein präsentiert sich

Am Samstag beginnt das Flugprogramm um 14 Uhr, am Sonntag geht es bereits um 10 Uhr los. Der Eintritt ist frei. Der LSV Schwarzwald hat sich nach eigenen Angaben einiges einfallen lassen, um Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung zu begeistern und den Spaß an der Fliegerei zu vermitteln: Unter anderem gibt es ein breit gefächertes Flugprogramm und unterschiedliche Flugzeugtypen zu sehen. Angeboten werden Rundflüge, am Samstag um 14 Uhr gibt es eine Feuerwehr-Fahrzeug-Show, zudem eine große Car-Show, am Sonntag ein Quarter-Mile-Race mit US-Cars, Fallschirmsprünge sowie eine Tombola. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ein besonderes Highlight wartet auf die kleinen Besucher: Das JUKS-Spielmobil der Stadt Schramberg ist vor Ort.

Bei der Anfahrt ist eine geänderte Verkehrsführung zu beachten: Für die Dauer der Veranstaltung wird die Verbindungsstraße zum Flugplatz als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Einfahrt erfolgt über die L 419 zwischen Heiligenbronn und Waldmössingen. Weitere Infos unter www.lsv-schwarzwald.de