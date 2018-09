Fluorn-Winzeln Letzte Ruhe unter sattem Grün

Das ursprünglich am Eingang stehende Sandsteinkreuz wurde an einer Weggabelung bei Kirchentannen als Kirchentannenkreuz am Rottweilerweg aufgestellt und dafür im unteren Teil des Friedhofes am Wegende ein neues Sandsteinkreuz errichtet. Die Friedhofskapelle wurde 1951 wegen Baufälligkeit abgerissen und 1952 durch eine Kapelle mit einem Sargraum, und einem Raum mit Gedenktafeln für die 30 im Ersten Weltkrieg und 62 im Zweiten Weltkrieg Gefallenen errichtet. 1971 wurde der Friedhof wieder erweitert, und neue Wege wurden angelegt. Viele Jahre gab es auf dem Friedhof keine Urnenbestattungen, und wenn, dann wurden die Urnen in bereits bestehende Reihen oder Doppelgräber beigesetzt.