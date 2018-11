Fluorn-Winzeln Kreditaufnahme noch einmal vertagt

Fluorn-Winzeln. Die Liste mit den großen Brocken berät der Gemeinderat bereits in der ersten Novembersitzung. Es geht um ein Stimmungsbild. Immerhin sollen in der Kämmerei nicht unbedingt Ressourcen in Luftnummern vergeudet werden. Auf der Liste stehen durchaus Projekte, zu denen Pro und Kontra abgewogen werden. Die Erschließung des Tennisplatzwegs ist so ein Punkt. Am Ratstisch fallen Namen von Straßen, deren Sanierung als dringlicher erachtet wird. Und es wird ein Umdenken angeregt. Weg von Investition in Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur hin zu mehr finanziellen Engagement in der Kinderbetreuung.

Am Dienstag ist die Liste gleichwohl eingearbeitet. Wirklich strittig sind die Investitionen nicht. Es lässt sich gleichwohl noch einmal ein bisschen rekapitulieren – und die Verwaltung an die Aussagen zu Zeitschiene und Vorgehensweise bei anderen, jetzt nicht zum Zuge gekommenen Projekten erinnern.

Bürgermeister Bernhard Tjaden verzichtet auf eine große Haushaltsrede, fasst vielmehr noch einmal die Positionen zusammen, die auch eine gewisse Signalwirkung haben. So ist für die Sanierung der Halle Fluorn im kommenden Jahr ein Betrag von 900 000 Euro angesetzt; die Finanzplanung sieht für das Folgejahr eine Million Euro und für 2021 noch einmal 700 000 Euro vor. Die Zahlen auf der Einnahmenseite sind allerdings noch nicht belastbar, da die Vergaberunde für den Topf, aus dem der Hauptzuschuss erhofft wird, noch einmal vertagt ist.