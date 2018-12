Nachdem sich die 1. Mannschaft des KSV Winzeln in Möckmühl den Titel in der Landesliga sichern konnte, fand tags darauf in der Turnhalle in Winzeln die Meisterfeier statt. Zu Ehren der erfolgreichen Ringer war auch der Musikverein Winzeln mit einer Abordnung vor Ort und spielte spontan für den frisch gebackenen Meister auf. Auch Bürgermeister Bernhard Tjaden ließ es sich nicht nehmen und gratulierte im Namen der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates zum tollen Erfolg der Winzelner KSV-Heimbachringer. Fotos: Trik