Fluorn-Winzeln Konzerte sind die Höhepunkte

Das Thema "Finanzen und Arbeitsdienste" bestimmte dann auch den weiteren Verlauf der Diskussion. Denn die jährlichen Ausgaben müssen trotz aller Sangesfreude und dem im Jahr 2018 sehr guten Plus in der Kasse irgendwie gestemmt werden. Und doch, das wurde bei der abschließenden Diskussion deutlich, seien es immer die Gleichen, die die Veranstaltungen managen, bewirten oder sonstige Hilfestellung leisten. Es wurden Vorschläge gemacht, wie man das in Zukunft besser lösen könnte. Auch eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags wurde erwogen. Eine abschließende Lösung, so Effenberger, werde man im Vorstand erarbeiten.

Aus dem Kinder- und Jugendchor berichtete Dirigent Thomas Schneider, der besonders das erfolgreiche, im November aufgeführte Musical "Zwerg Nase" hervorhob. Die Kinder hätten viel Spaß und Herzblut in das Stück gesteckt. Das Publikum habe die mit entsprechend tosendem Applaus honoriert. Derzeit bestehen Kinder- und Jugendchor aus 26 aktiven Sängern. Viele Kinder haben 2018 altersbedingt in den Jugendchor gewechselt.

Bei den Wahlen gab es kaum Veränderungen. Vorstandsämter wurden nicht neu besetzt, es kamen aber zwei weitere Mitglieder hinzu. Jan Kuhner und Benjamin Reinauer, beide erst seit dem vergangenen Jahr dabei, werden den Beirat Technische Organisation unterstützen. Erika Gaus, bereits einige Jahre Mitglied im Beirat Geldverkehr, erklärte sich bereit, ihr Amt noch für ein Jahr auszuüben, spätestens dann jedoch sei jemand Neues am Zug.

Auch das bevorstehende Jahr wird wieder arbeitsreich und musikalisch anspruchsvoll, wie Sarah Limberger in ihrem Ausblick sagte.

Dennoch stünden der Spaß am Singen und die Geselligkeit weiterhin im Vordergrund. Aufgrund des großen Erfolgs des Herbstkonzerts in der Kirche werde es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dieses Jahr wieder zwei eigene große Konzerte in Winzeln geben, daneben einige Gastauftritte bei anderen Chören.

Das Probenwochenende in Dürrwangen sei sowohl ergiebig als auch sehr kurzweilig gewesen, weshalb man das Ganze im April wiederholen will, versprach die Dirigentin. Gleichzeitig appellierte sie an die Disziplin jedes Einzelnen bei den Proben: Diese verliefen zu oft unkonzentriert und zögen sich deshalb unnötig in die Länge. Im Interesse aller müsse das in Zukunft besser werden, so Limberger.