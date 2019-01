Fluorn-Winzeln Kinder haben Spaß

Es bestand eine große Nachfrage, so dass man gleich beim zweiten Treffen in einen größeren Raum umzog. Gemeinsam haben die Kinder viel Spaß bei Gesang und Spiel. Die Eltern haben die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. So entstand eine bunt gemischte, gesellige Gruppe die sich jede Woche immer wieder aufeinander freut.

Kleine Neuzugänge im Alter von null bis drei Jahren mit ihren Müttern, Vätern oder Großeltern sind immer willkommen. Ansprechpartner sind Steffi Gaus-Wolber, Telefon 0170/ 8 32 67 64, und Romana Schmid, Telefon 0176/ 23 40 15 39.