Fluorn-Winzeln Keine Perspektive: BayWa wird geschlossen

"Wir werden unsere Versorgungsleistung für die Region mit Agrar-Betriebsmitteln künftig von Oberndorf aus steuern. Dort betreibt die BayWa einen leistungsfähigen Standort mit einem umfangreichen Angebot an Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz- und Futtermitteln sowie ausreichend Lagerkapazität für die Anlieferung von Agrarerzeugnissen wie Getreide und Ölsaaten", berichtet Antje Krieger.

Versorgung künftig über Standort Oberndorf

Oberndorf sei außerdem einer von rund 130 BayWa-Agrar­standorten in Deutschland, die für den Handel von Betriebsmitteln für die ökologische Landwirtschaft zertifiziert sind. Doch was bedeutet die Schließung für die vier Mitarbeiter, die in Fluorn-Winzeln tätig sind? "Die Vollzeitkraft wird an einem anderen BayWa-Standort weiterbeschäftigt", klärt Krieger auf. Für die anderen drei Mitarbeiter, Teilzeit- beziehungsweise Aushilfskräfte, falle die Stelle weg. Das Grundstück in Fluorn-Winzeln gehöre der BayWa AG. Ob und wie es weitergenutzt werden soll, ist laut Pressereferentin noch unklar. Konkrete Pläne gebe es nicht.