Traditionell stimmt an Heiligabend der Musikverein Winzeln unter der Leitung von Alexander Kreuzberger an drei Stellen im Ort die Bevölkerung von Winzeln mit verschiedenen Weihnachtsliedern auf die kommenden Weihnachtstage ein. Zum Repertoire der vorwiegend aus Musikern der Jugendkapelle bestehenden Gruppe gehören unter anderem "Alle Jahre wieder", "Kling Glöckchen" und natürlich "Stille Nacht, Heilige Nacht". Die erste Station war die Kreuzung am Mühlweg/Alte Kirchstraße. Von dort aus ging es zum Friedhof, der Abschluss war dann am Rathaus. Anschließend wurde in der Sankt-Mauritius-Kirche das Krippenspiel musikalisch mitgestaltet. Unter die Zuhörer mischten sich auch aktive Musiker. Foto: Trik