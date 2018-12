Fluorn-Winzeln Hohes musikalisches Niveau

Abschließend widmete sich das Jugendorchester einer Kombination aus Pop und Barock mit dem Konzertwerk "Queen’s Park Melody" von Jacob de Haan.

Bevor das Projektorchester auf der Bühne Platz nahm, eröffnete der MV "Frohsinn" Rottweil-Altstadt mit prächtigen Fanfarenklängen und der "Kreuzritter Fanfare" sowie dem mythisch abenteuerlichem "Pilatus – Mountains of Dragons" den zweiten Teil des Konzertabends. Anschließend präsentierte sich das 90-köpfige Gemeinschaftsorchester mit vier abwechslungsreichen Stücken. So stellte sich mit "Choreography" eine quirlige kleine Ouvertüre dar, während "The Witch and The Saint" zum Fantasieren vor dem geistigen Auge einlud. Beim Medley von "The Lord of the Dance" und "The Sound of Ireland" durfte sich das Publikum über eine Schlagzeugeinlage vor dem fulminanten Finale freuen. Abgeschlossen wurde der Part durch den amerikanischen "March from 1941"

Am Ende des Konzertabends durfte sich der Musikverein Fluorn über zahlreiche positive Rückmeldungen erfreuen. So hat Dirigent Axel Zimmermann wieder einmal bewiesen, dass hoher musikalischer Anspruch keineswegs ein Widerspruch zu packenden Darbietungen sein muss, die das Publikum begeistert und im Ohr bleiben.