Fluorn-Winzeln Hof fällt der Spitzhacke zum Opfer

Der große Bauernhof, eines der ersten Gebäude in Winzeln, wurde 1825 von Johannes Hezel am Heimbach gebaut. Für die Versorgung der Tiere war es den Bauern früher wichtig, nahe an einem Fließgewässer zu bauen, wenn auch dadurch die Gefahr eines Hochwassers bestand.

Die Heimbachbrücke nahe des Hofs wurde im Jahr 1826 errichtet. Davor konnte der Bach nur durch eine Furt überquert werden. Bei Starkregen führte der Heimbach viel Wasser, und die Landwirte mussten ihre Fuhrwerke außerhalb der Gefahrenzone abstellen.