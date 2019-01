Fluorn-Winzeln Hexen- und Altweiberball in Winzeln

Fluorn-Winzeln. Am Samstag, 26. Januar, ist es soweit: Um 20 Uhr wird der Hexen- und Altweiberball in Winzeln eröffnet. Einlass ist ab 19 Uhr. Die "Alten Weiber" treffen sich im Übungsraum der KSV-Ringer im Untergeschoss der Halle. Dort erhält jedes "Alte Weib" neben einem Begrüßungsgetränk einen Verzehrbon und ein Eintrittsband. Wie der Veranstalter mitteilt, werden bei allen anderen Ballbesuchern Ausweiskontrollen durchgeführt. Personen unter 16 Jahren erhalten demnach keinen Einlass. Zusammen mit den Gastzünften haben die Winzler Elferräte ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. So werden neben der eigenen Zunftgarde unter anderem auch die Tanzgruppe 4:4 des VfB Bösingen und die Zunftgarde aus Hochmössingen mit Showtänzen begeistern. Ebenso führen die Brandhexen Winzeln ihren Hexentanz auf. Für die musikalische Unterhaltung beim Hexen- und Altweiberball in Winzeln sorgt der R.M.P. Eventservice mit DJ Ralf.