Fluorn-Winzeln Hallensanierung fordert die Finanzen

Fluorn-Winzeln. Das Titelblatt des Planwerks ziert ein programmatisches Bild: Die Mehrzweckhalle Winzeln, zwar unter pittoreskem Himmel, doch sichtlich in die Jahre gekommen steht für die größte finanzielle Herausforderung, der sich die Gemeinde stellen will. Eigentlich muss sie sich dieser Herausforderung stellen, soll nicht irgendwann ein kompletter Neubau nötig sein. Denn trotz Neubau in Fluorn besteht in der an Vereinen reichen Gemeinde Bedarf an einem entsprechenden Angebot auch in Winzeln.

Der Antrag auf Zuschuss aus dem Ausgleichsstock stößt genau in dieses Horn. Denn ohne Zuschuss – beim ersten Versuch gab’s noch nichts – ist die Finanzierung der Hallensanierung nur schwer darstellbar. Für kommendes Jahr sind 900 000 Euro eingeplant, für die Folgejahre eine weitere Million beziehungsweise 700 000 Euro vorgesehen. Das ist denn auch ein Punkt, auf den Kämmerin Monika Schiem noch einmal ausdrücklich eingeht: mittels Verpflichtungsermächtigung hält der Plan die Gemeinde handlungsfähig, wenn Zuschüsse, angefragt sind mehrere ganz unterschiedliche Töpfe, avisiert sind und entsprechend Auftragsvergaben möglich, sinnvoll oder gar nötig werden.

Die großen Änderungen gegenüber der ersten Vorstellung sind nicht nur bereits kommuniziert, sondern nehmen sich dagegen bescheiden aus. Die Sicherheitstüren für das grundlegend erneuerte Wasserwerk werden teurer als zunächst gedacht, und auch die neue Brücke in der Burghaldenstraße über den Tannbach wird, so schätzt jedenfalls der Planer mit Blick auf gutachterliche Erfordernisse bei vergleichbaren Projekten, wohl nicht mit 260 000 Euro auskommen. Veranschlagt sind jetzt 300 000 Euro.