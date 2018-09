Fluorn-Winzeln Gute Idee macht mobil

Fluorn-Winzeln. Ortstein, Bewohner der BruderhausDiakonie, fuhr täglich mit einem unmotorisierten "Dreirad" zur Arbeit und war auch in seiner Freizeit damit unterwegs. Und da es in Fluorn aufgrund der geografischen Lage meist bergauf geht, bewunderte Kaufmann die sportliche Leistung von Ortstein umso mehr.

Manfred Kaufmann, Vorsitzender des Schorle-Club Fluorn, setzte sich mit Christine Trein, Leitung Region Schwarzwald-Baar-Heuberg BruderhausDiakonie, Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg, in Verbindung – mit der Idee, für Orstein ein E-Bike-Dreirad zu organisieren. Dass so ein Gefährt nicht gerade billig ist, war allen bewusst. Kaufmann legte mit seinem Schorle-Club den finanziellen Grundstock und machte sich auf, um in Geschäften und Firmen für seine Idee zu werben und Spenden dafür zu sammeln – mit Erfolg. Groß war natürlich die Freude bei Wolfgang Ortstein, als das gute Stück dann übergeben wurde. Im Beisein der Spender legte er mit strahlendem Gesicht mehrere Runden auf dem Gelände der BruderhausDiakonie hin. Ideengeber Manfred Kaufmann, war es ein Anliegen, sich bei allen für die Unterstützung zu bedanken.

