Fluorn-Winzeln Gut 160 Männer kehrten zurück

Der während des Krieges auf dem türkischen Kriegsschauplatz verwundete Kraftfahrer Rudolf Schmid (geboren 1895), der meist in Syrien und Palästina gekämpft hatte, wurde mit seinem Truppenteil nach dem Waffenstillstand in Saloniki interniert und kam ebenfalls erst ein halbes Jahr später zurück. Er wurde mit dem Orden des türkischen Halbmondes ausgezeichnet. Mit dem Eisernen Kreuz Klasse I wurden ausgezeichnet: Josef Hezel (geboren 1892), der bei Kriegsbeginn aktiv gedient hatte, sowie der schwer kriegsbeschädigte Leutnant Paul Stimmler (geboren 1994), Verfasser der Ortschronik.

Zu der öffentlichen Sammlung für Kriegs- und Zivilgefangene gab die Gemeinde einen Beitrag von 100 Mark. Als Ostergeschenk für die in Gefangenschaft lebenden Winzelner erhält jeder ein Paket im Wert von zehn Mark.

Was im Ort geschah

Die politische Umwälzung brachte auch in der Gemeindeverwaltung verschiedene Änderungen. In Württemberg wurde das Kontrollorgan des Gemeinderates, der Bürgerausschuss, abgeschafft. Der bisher aus acht Mitgliedern bestehende Gemeinderat wurde auf zehn Mitglieder erweitert und musste völlig neu gewählt werden. Der Friedhof wurde durch Zukauf einer Fläche von 14 Ar vergrößert. Die südliche Umfassungsmauer wurde entfernt und der neue Teil mit einem Fichtenhag eingezäunt.

Einer Anregung des Pfarrers entsprechend wurde ein zuerst als Kriegerdenkmal gedachter Bau eine Friedhofskapelle, in der eine von Bildhauer Leins aus Horb gefertigte Ölberggruppe mit sterbendem Krieger aufgestellt wurde. Die Namen der Gefallenen sind auf zwei der Bronze-Platten verewigt. Auch wurde ein neues Friedhofskreuz an diesem Platz aufgestellt.

Auf den ursprünglich für ein Kriegerdenkmal vorgesehenen Lindenplatz wurde im Hinblick auf den unglücklichen Kriegsausgang eine von Bildhauer Schaub aus Schramberg gefertigte Kreuzigungsgruppe erstellt. In der Nazi-Zeit sollte diese abgebaut und dafür ein Kriegerdenkmal erstellt werden. Mutige Männer bauten die Gruppe ab und versteckten sie unter einer Erdschicht im Garten. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgestellt und ist seither eine Station an Fronleichnam.

Häuschen für "Frevler"

Nach Aussage einiger "Ur- Winzelner" soll auf dem Platz das sogenannte Narrenhäusle gestanden sein. In Ermangelung eines Ortsgefängnisses seien dort alle "Frevler" eingesperrt worden. Das Häuschen habe an allen vier Seiten kleine Öffnungen gehabt, durch die man die Inhaftierten beobachten und mit Stangen oder langen Ruten malträtieren konnte. Eine besondere Freude der Schuljugend sei es gewesen, diese Opfer mit Holunderspitzen derart zu beunruhigen, dass sie ständig von einer Ecke zur anderen flüchten mussten. Hauptsächlich schlimm getrieben wurde der vermeintliche Spaß mit denjenigen, die wegen wiederholten Unzuchtbegehrens, wenn ein uneheliches Kind zur Welt kam, in Haft kamen.

Rückkehr der Gefangenen

Auf Anregung der Oberschulbehörde wurde die Einführung des französischen Unterrichts für die hiesige Volksschule beschlossen. Der Plan kam aber nicht zur Ausführung. Im Sommer wurde vom Kommunalverband amerikanisches Weizenmehl zum Preis von 420 Mark pro Doppelzentner angeboten. Im November 1919 wurde die Zwangsbewirtschaftung des Hafers aufgehoben.