Fluorn-Winzeln Große Investitionen bereits eingepreist

Fluorn-Winzeln (bos). Um die Gebührenhaushalte einigermaßen aktuell zu halten und somit schon formal nicht in Gefahr zu kommen, als Empfänger möglicher Zuschüsse auszuscheiden, stehen in der Gemeinde regelmäßig Prüfungen der Gebührensätze auf dem Plan. In der Regel sind damit Erhöhungen verbunden.