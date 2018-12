Fluorn-Winzeln Gemeinderat stellt die Weichen anders

Fluorn-Winzeln. Tjaden steigt mit einem Beispiel ein, das für die Infrastruktur der Gemeinde vielleicht nicht entscheidend ist, ein bisschen aber den Blick auf Qualitäten lenkt, die auch zur Attraktivität beitragen: Das frisch sanierte Jägerhäusle sei "ein echtes Schmuckstück" geworden. Dem Dank für das Engagement in Sachen Gestaltung und Arbeitseinsatz schließt er den Dank für die Pflege des Kommunalwaldes insgesamt an. Immerhin ist der Forst in Fluorn-Winzeln eine Säule, die sich im Gesamtpaket durchaus sehen lassen kann.

Weit dickere Fische werden allerdings in den Ortslagen selbst bewegt. Im ablaufenden Jahr war das die Sanierung der Rötenberger Straße. Nicht nur sie zog sich über Jahresfrist hin, die Vorbereitungen selbst erstreckten sich über viele Jahre und etlicher Testfahrten bei Besuchen der Polit-Prominenz über die Rüttelpiste. Insgesamt rund zweieinhalb Millionen Euro werden am Ende fällig. Aber: "Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen". Zumal auch in der Erde kräftig aufgerüstet wurde.

Aufgerüstet, beziehungsweise auf einen neuen Stand gebracht, hat man auch die Eigenwasserversorgung in Winzeln, nachdem, ebenfalls nach längerem Vorlauf, die Entscheidung für den Erhalt gefallen ist. Insgesamt rund 600 000 Euro kostet die Investition in die Infrastruktur. Beim Tag der offenen Tür konnte die neue Technik besichtigt werden. Und dann ist da noch das Landessanierungsprogramm, mit dessen Hilfe die Ortsmitte von Winzeln profitieren soll: Im kommenden Jahr sind 283 000 Euro an Zuschüssen für private Maßnahmen vorgesehen, knapp 170 000 Euro kämen vom Land in die Gemeindekasse zurück. Übrigens will auch die Gemeinde selbst das Landessanierungsprogramm nutzen. So soll die Alte Kirche gewissermaßen wieder "neu" werden. Der Arbeitskreis habe sich bereits Gedanken gemacht. "Wir haben so viele Anträge wie noch nie nach Freiburg geschickt", sagt Tjaden mit Blick auf das Interesse am Förderprogramm "Entwicklung ländlicher Raum" und hofft mit den Investoren und dem Verwaltungsteam auf möglichst viele positive Bescheide. Zumal die geförderten Investitionen ein Mehrfaches an Auftragsvolumen zumeist im Handwerk auslösen.