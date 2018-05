Fluorn-Winzeln Flucht wegen Drogen

Kreis Rottweil. Der 27-jährige Fahrer eines VW Tiguans war am Mittwochabend nicht gewillt sich von einer Polizeistreife im Stahlackerweg, im Bereich "Gewann Stockhölzle/Langer Berg" in Fluorn-Winzeln kontrollieren zu lassen. Als der junge Mann den Streifenwagen erkannte, gab er Gas und flüchtete mit bis zu 150 Stundenkilometern über Fluorn, Peterzell, Reutin und Aischfeld. Schließlich wendete der 27-Jährige und raste über Aischfeld zurück in Richtung Reutin. Dabei gelang es ihm, mit seinem Geländewagen auf einen unbefestigten Waldweg abzubiegen und die Verfolger abzuschütteln. Da aber weitere Streifen in die Fahndung eingebunden waren, währte die Flucht nicht lange. Bereits im Ortsgebiet Reutin konnte der 27-Jährige von einer Besatzung des Polizeireviers Freudenstadt gestoppt werden.