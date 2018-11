Fluorn-Winzeln Firma Hirschmann auf Motorsportmesse in Köln am Start

Der Spezialist für Gelenklager geht in Köln mit seiner neuesten Produktgeneration an den Start – patentierte Traggelenke, die durch hohe axiale und radiale Kraftübertragung bei sehr kompakten Abmessungen überzeugen.

"Unsere Produkte werden im Rennsport, in sportlichen Straßenfahrzeugen wie dem Porsche 918, in gepanzerten Limousinen für Regierungsvertreter sowie in Leichtbaufahrzeugen wie dem VW XL1 eingebaut", sagt Geschäftsführer Rainer Harter. In allen Bereichen sieht die Hirschmann GmbH noch Wachstumspotenzial. Auf der Professional MotorSport World Expo 2018 konnte Hirschmann das Interesse vieler Fachbesucher bereits wecken. "Wir haben die Chance genutzt, potenziellen Kunden aus aller Welt unsere patentierten Fahrwerkskomponenten und deren Vorteile für die unterschiedlichen Einsatzbereiche zu erklären", so Harter weiter.

Mit dem Verlauf der Messe ist die jüngst als "TOP 100" der innovativsten deutschen Unternehmen ausgezeichnete Firma zufrieden. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Gespräche nun auch in konkrete Aufträge münden und wir unsere Marktposition als Innovationsführer im Bereich Fahrwerksgelenke weiter ausbauen können", betont Rainer Harter. Das sei für den Standort Fluorn-Winzeln der Hirschmann GmbH und die Arbeitsplätze von großer Bedeutung. Hingucker am Hirschmann-Messestand war der Rennwagen Step-1 – ein Forschungs- und Entwicklungsfahrzeug, in dem Gelenklager des Unternehmens aus Fluorn-Winzeln verbaut sind. An dem Projekt Step-1 sind mehr als 35 Firmen beteiligt, der PS-Bolide hält aktuell den Streckenrekord der LMP2-Prototypen auf dem Rundkurs Bilster Berg.