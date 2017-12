Fluorn-Winzeln Filigrane Optik und technische Fragen

Fluorn-Winzeln. Zuspruch fand am vergangenen Samstag die Ausstellung der Modell-Eisenbahn-AG Heimbachschule in Fluorn-Winzeln. Initiiert unter viel zusätzlichem und ehrenamt-lichen Einsatz wurde dies von den beiden AG-Leitern Roland und Markus Maier. Beide hatten schon im Vorfeld viel organisiert, so dass der Tag zu einem Erfolg werden konnte.