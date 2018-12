Fluorn-Winzeln. Mehr als 70 Jahre lang stand im Unteren Fluorn, dem ältesten besiedelten Teil von Fluorn, an der Verkehrsinsel vor dem ehemaligen Gasthaus Krone, eine prächtige Weihnachtstanne, wie das in Winzeln seit wohl ebenso langer Zeit vor dem Rathaus gehandhabt wurde. Nun gibt es diese Tanne in Fluorn nicht mehr. Zwei Verwaltungen mit Gemeinderäten der Doppelgemeinde haben an dieser Tradition festgehalten. Jetzt wurde der Tannenbaum in eine Ecke unterhalb der Verkehrsinsel beim Rathaus Fluorn verfrachtet. Bereits vor zwei Jahren ist dieses seiner Funktion in allen Teilen enthoben worden und existiert als solches nur dem Namen nach. Engagierte Fluorner Bürger hat dies nicht davon abgehalten, nahe dem jetzigen Kreisverkehr Richtung Peterzell eine – wenn auch bescheidene – Tanne aufzustellen, die daran erinnern soll, dass hier über viele Jahrzehnte ein großer Weihnachtsbaum stand.