Fluorn-Winzeln Engagement wichtiges Fundament des Vereins

Ehrungen

Für 20 Jahre aktives Musizieren auf der Trompete im Fluorner Musikverein nahm Anja Deusch die Ehrennadel in Silber in Empfang. Die Förderernadel in Bronze mit Urkunde wurde Michael Kübler für zehnjährige Tätigkeit im Bereich der Jugendarbeit im Vereinsausschuss an die Uniform geheftet.

Die silberne Kreisverbandsehrenmedaille mit Urkunde wurde aufgrund außerordentlicher Verdienste an Marianne Beuter ausgehändigt, die viele Jahre im Ausschuss gewirkt hat und in diesem Gremium bis heute die Zukunft und Gegenwart des Vereins mitgestaltet.