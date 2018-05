Fluorn-Winzeln Ein verkanntes Leiden

Fluorn-Winzeln. Er will damit, wie es im Nachwort des gut 100 Seiten starken Büchleins heißt, "Gedanken und Erfahrungen aus 50 Jahren eines unspektakulären, aber reich an beschenktem Leben" aufzeichnen. Doerbeck praktizierte 37 Jahre als Landarzt in Fluorn-Winzeln und erlebte in dieser Zeit viele menschliche Schicksale hautnah mit.

Der Frau gewidmet

Schon als Schüler begann er zu schreiben und war Scheffelpreisträger seines Abiturjahrgangs. In seiner oft knapp bemessenen Freizeit des Mediziner-Alltags entstanden vor allem Gedichte aber auch kurze Prosa und Essays. Einiges wurde veröffentlicht, unter anderem war er viermal Preisträger beim Literaturwettbewerb Fachinger Kulturpreis.