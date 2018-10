Fluorn-Winzeln Ein Leben für die Vereine

"Ehre, wem Ehre gebührt" – Wenn Rudolf Wössner in Fluorn heute seinen 90.Geburtstag mit seiner Frau Rita feiert, kommen seine zehn Kinder (zwei Jungen und acht Mädchen) mit Angehörigen, 14 Enkel sowie drei Urenkel und feiern mit dem vitalen Papa, Opa und Uropa.

Geboren wurde Rodolf Wössner am 2. Oktober 1928 in Fluorn, erlernte nach der Schulzeit das Maurer Handwerk und blieb seinem Beruf bis zur Rente treu. Viele Häuser in der näheren und weiteren Umgebung zeugen von seiner Schaffenskraft. Und wenn etwas ganz weit oben zu arbeiten gab, dann hieß es, da muss der "Lange Rudolf" mit fast zwei Metern Körpergröße ran. Wössner ist ein Vereinsmensch, er lebte und sang 69 Jahre für den Gesangverein "Frohsinn" Fluorn im zweiten Bass, war seit der Fahnenweihe 1952 bis 2015 Fahnenträger, und wenn ein geschickter Handwerker gebraucht wurde, war er immer zur Stelle. Vom Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, vom Schwäbischen Chorverband und vom Deutschen Chorverband erhielt er alle Ehrungen, die man bekommen kann. Und für seine Verdienste um den Verein wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Seine Stimme als Sänger im Bass bringt er seit 1960, also seit 58 Jahren, beim evangelischen Kirchenchor Fluorn ein. Für seinen zuverlässigen Einsatz wurde er mehrfach geehrt und ausgezeichnet.