Fluorn-Winzeln Eigenes Verfahren für Erweiterung nötig

Diese Erweiterung war letztlich Auslöser für das Planverfahren. Und wenn man schon einmal dran ist, so wollte man die längst verdohlten, im aktuellen Bebauungsplan aber noch als offene Entwässerung geführten Gräben entsprechend "aktualisieren". Letzteres ist nun geschehen, die Flächen zwischen Rainweg und der Erweiterung der Schönauer Straße sind entsprechend ausgewiesen.

Das Hauptanliegen, nämlich die Fläche im Südosten des Gebiets, also in Richtung südlich der Tennisplätze, zu erweitern, schlug fehl. Während man annahm, die Änderung sei nicht so wesentlich, die Voraussetzungen zu einem "beschleunigten" Verfahren mit deutlich kürzeren Dauern gegeben, sieht das Landratsamt dies anders. Für die Änderung im Osten, also die Erweiterung, werde ein separates Verfahren nötig, teilte Martin Weisser vom Ingenieurbüro Weisser und Kernl dem Gemeinderat mit.

In Marsch gesetzt wird dieses Verfahren wohl bereits im kommenden Jahr. Weil sich die maßgeblichen Anregungen und Einwände, die bei der Anhörung der Träger öffentlicher Belange eingingen, aber auf die Erweiterung bezogen und jetzt nicht mehr zu berücksichtigen waren ging die kleine Änderung glatt durch.