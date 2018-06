Fluorn-Winzeln Dreister Diebstahl am Sportplatz

Die Verantwortlichen des VfL Fluorn fanden es jedoch gar nicht lustig, was in der Nacht zum Sonntag, 27. Mai, passiert ist.

Eine Werbetafel mit dem Schriftzug "Oberndorfer Pilsner" an der Sportplatzumrandung in Fluorn wurde in einer Nacht- und Nebelaktion einfach abmontiert und ist seither spurlos verschwunden. Das letzte Gebäude der ehemaligen Brauerei ist in Oberndorf jüngst der Abrissbirne zum Opfer gefallen ist. Handelt es sich also um einen Diebstahl aus Nostalgie?

Dieb erhält eine Chance