Fluorn-Winzeln Die Epfendorfer setzen sich durch

Fluorn-Winzeln. Insgesamt nahmen 24 Mannschaften an dem Turnier teil. Gespielt wurde in Doppelpaarungen als Damen-Doppel, Mixed und Herren-Doppel. Die Mannschaften wurden in Gruppen aufgeteilt. Begonnen hat die Turnierwoche mit einem Trainingsabend.

An den folgenden drei Abenden wurden in den jeweiligen Gruppen die Finalteilnehmer ausgespielt. Am Sonntag fanden dann die Finalspiele statt, die in einem geselligen Rahmen mit Bewirtung und Musik ausgetragen wurden. Den Zuschauern wurden spannende und interessante Spiele geboten.

Im Herrendoppel ging die Mannschaft "TV Epfendorf IV" mit Ewald Lehmann und Robin Günther ins Endspiel gegen die Mannschaft "TV Epfendorf III" mit Roland Bentele und Frank Bühler. Mit heftiger Gegenwehr versuchte die Mannschaft "TV Epfendorf IV", sich gegen die Mannschaft "TV Epfendorf III" durchzusetzen. Doch im zweiten Satz musste sie sich dann doch mit dem Spielstand 9:15 geschlagen geben. Der Sieg und somit der ersten Platz im Herrendoppel ging an die Spieler der Mannschaft "TV Epfendorf III", Roland Bentele und Frank Bühler. Den dritten Platz im Herrendoppel machten "Die Bundestrainer" alias Christian Benedix und Mario Schaplewski.