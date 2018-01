Fluorn-Winzeln Der kurze Weg führt übers Rathaus

Fluorn-Winzeln. Wenn dieser Tage die Grundsteuerbescheide in die Häuser flattern, liegt auch ein Faltblatt bei, das die Gemeinde aufgelegt hat. Entwickelt hat es der Arbeitskreis. Es ist ein Baustein in einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die beitragen sollen, die Gemeinde attraktiver und zukunftsfähig zu gestalten. So werden geglückte Gestaltungen von Häusern und Gärten präsentiert, es wird gezeigt, was man auch aus alten Gebäuden machen kann. Da ist die Aufnahme des Ortskerns von Winzeln ins Landessanierungsprogramm mit den entsprechenden Zuschussangeboten durchaus hilfreich.

Der jetzt in 2500 Exemplaren vorliegende Flyer, ein Teil der Auflage wird an gut frequentierten Orten wie dem Rathaus und dem Einzelhandel ausgelegt, hat eine andere Zielrichtung. "Wir wollen Angebot und Nachfrage zusammenbringen", sagt Martin Schmid. Wer ein Haus oder eine Wohnung hat und vermieten oder verkaufen will, kann dieses Angebot in der Grundstücksbörse kund tun. Doch wie der Markt funktioniert auch der Flyer in zwei Richtungen. Dreht man ihn um, wendet er sich an die andere Zielgruppe: Es können Interessenten nämlich genauso gut ihren Bedarf bei der Börse anmelden, sodass mögliche Anbieter schnell auf potenzielle Mieter oder Käufer treffen. Ob großes Anwesen oder Garage, spielt dabei keine Rolle.

Dass man Absichten, die den Grundstücksverkehr betreffen, nicht gleich öffentlich machen oder über den Bekanntenkreis ausloten muss, ist ein Merkmal dieser Börse. Denn die Fäden laufen bei der Gemeindeverwaltung zusammen. Der Arbeitskreis will damit nichts zu tun haben – nicht, weil er die Arbeit scheut, sondern weil das die Aufgabe einer Instanz ist, der man nicht unterstellen kann, möglicherweise Privatinteressen zu verfolgen. Die Verwaltung sei Garant für eine vertrauliche Abwicklung, argumentiert der Arbeitskreis. Gleichwohl, auch darauf weist Schmid hin, ist es sinnvoll, dass die Gemeinde die Börse im Blick hat – um schnell reagieren zu können, wenn Anfragen kommen, aber auch Vorschläge beispielsweise für Umsiedlungen bei Betriebsweiterungen zu unterbreiten.