Fluorn-Winzeln Da bleibt kein Auge trocken

Fluron-Winzeln. Der Popchor sang also dieses Mal nicht selbst, sondern ließ singen. Den Auftakt machte Roland Gerster mit humorvollen Reimen, durch die Gitarre musikalisch umrahmt. Thematisiert wurden das Smartphone und die dazugehörenden Apps, ohne die das Leben scheinbar nicht mehr möglich seien. Dabei blieb vor Lachen kein Auge mehr trocken, das Publikum klatschte im Takt mit. Politisch wurde es, als Gerster sich zu Trump, Erdogan und Konsorten äußerte: "Die mag i net", sang er in schwäbischer Mundart und hatte auch damit die Lacher auf seiner Seite.

Erhard Schmid, bekannt als "Rattle", überzeugte als Liedermacher nach Reinhard Mey und Hannes Wader, während René Muffler die "Hungry World" besang und damit auf die Hungersnöte und Missstände in der Welt aufmerksam machte; er präsentierte drei eigene Lieder und eine Cover-Version. Eigenkompositionen von ihm waren neben "Hungry World" auch "I don’t know" und "Liebe dein Leben", gecovert hatte er "Dream a little dream of me".

Chenoa lieferte musikalischen Hochgenuss durch ihre Stimme. Auch sie gab zuerst eigene Stücke zum Besten und ließ einen Cover-Song folgen.