Fluorn-Winzeln Bruderhaus Diakonie kann Neubau angehen

Ende Juni hatte man den Plan auf den Weg gebracht. Hintergrund ist das Ansinnen der Bruderhaus Diakonie ein weiteres Gebäude mit Wohnraum für die Klienten zu bauen. Dies wiederum ist nach einer Gesetzesänderung zu den Vorschriften über die Unterbringung in Heimeinrichtungen nötig geworden: Entweder die Einrichtungen reduzieren die Zahl der – teilweise in Mehrbettzimmern untergebrachten – Bewohner auf die Zahl der Zimmer, oder sie schaffen zusätzlichen Wohnraum.

Die BruderhausDiakonie hat sich in Fluorn-Winzeln für letztere Lösung entscheiden, was auch von der Gemeinde begrüßt wird. Für das im nördlichen Bereich der "Poche" angesiedelte Bauvorhaben musste allerdings zunächst die planerische Grundlage geschaffen werden. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Parkplatz an der Zufahrt von Süden her gleich mit planerisch erfasst.