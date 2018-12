Fluorn-Winzeln (emo). "Gut Ding will Weile haben" oder "Was lange währt wird endlich gut". Dies gilt für die schon lange von den Bürgern gewünschten Hundekotboxen. Dieser Tage hat der örtliche Bauhof insgesamt 14 Boxen an den "Brennpunkten", zum Beispiel an Wanderwegen oder Wanderparkplätzen, aufgestellt. Nun ist zu hoffen, dass diese Boxen auch von vielen auswärtigen Hundebesitzern genutzt werden, um den Kot zu entsorgen und diesen nicht nur in die Wiesen oder Hecken zu werfen.