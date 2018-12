Fluorn-Winzeln Beruf mit Freude und Herzblut ausgeübt

Fluorn-Winzeln. "Was ihr dem geringsten meiner Geschwister getan habt, das habt ihr auch mir getan" – unter diesen Leitsatz stellte Christine Trein den geselligen Abend in der Cafeteria des Bruderhauses in Fluorn.

Immer eine schöne Gelegenheit ist es für Christine Trein als Leiterin der BruderhausDiakonie für Menschen mit Behinderung im Landkreis Rottweil im Rahmen eines gemütlichen Abends, langjährige und verdiente Mitarbeiter für deren Einsatz zum Wohl geistig und körperlich mehrfach behinderter Menschen zu ehren und ihnen Dank auszusprechen.

Die BruderhausDiakonie sei eine ganz besondere Dienstgemeinschaft, so Trein in ihrem Willkommensgruß an die Gäste. Die Mitarbeiter stellten sich das ganze Jahr über den Herausforderungen. Es sei aber auch wichtig, dass man trotz aller Verantwortung in seinem Beruf auch zu sich selbst und die innere Balance finde.