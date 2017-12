Fluorn-Winzeln Auf gute Zusammenarbeit

Die Bruderhaus Diakonie sei, so Trein, eine ganz besondere Dienstgemeinschaft. Die Mitarbeiter würden sich das ganze Jahr über den Herausforderungen stellen, es sei aber auch wichtig, trotz aller Verantwortung in seinem verantwortungsvollen Beruf zu sich selbst zu und die innere Balance zu finden. Wenn nun das Jahr bald vorüber sei, dann könne man von einem erfolgreichen Jahr sprechen, habe sich nicht nur die Werkstatt für Behinderte in Winzeln auf die neue Norm (DIN ISO9001:2015), sondern auch der Berufsbildungsbereich an den Standorten Rottweil und Winzeln intensiv verbreitet und die Zertifizierung nach der neuen Norm erfolgreich entgegen genommen.

Nikolausbesuch

Auch der Werkstattneubau in Fluorn-Winzeln sei auf der Zielgeraden. Dass sich Mitarbeiter der Bruderhaus Diakonie Jahrzehnte in der Einrichtung einbringen würden, sei ein Zeichen dafür, dass sie ihren Beruf mit Freude und Herzblut ausüben würden, sagte Trein bei den Ehrungen.