Fluorn-Winzeln Auch der Naturpark hat Charme

Interkommunal und "Bottom-Up"-Projekt, also nicht verordnet, sondern aus Reihen der Bürger vorangetrieben, ist ein klassisches Leader-Szenario. Für die Anträge braucht es allerdings eine detaillierte Planung. Gespräche mit einem Büro hätten stattgefunden, so Tjaden, ein Angebot vorab eingeholt. Jetzt stehe die Abstimmung mit den Nachbargemeinden an. Die sind auch ins Boot zu holen, wenn man über eine andere Förderung nachdenkt. Über den "Naturpark" könnte man das Projekt möglicherweise besser fördern. Das Problem: Die Mitgliedschaft Fluorn-Winzelns im Naturpark ist zwar beschlossen, allerdings noch nicht beschieden.